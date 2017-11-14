فريق من الخبراء لمحاربة الأخبار الكاذبة على الإنترنت

أعلنت المفوضية الاوروبية، امس الاثنين، عن تشكيل فريق من المختصين والخبراء بهدف التعامل مع الأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن الفريق يتكون من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وممثلين عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الفريق سيتعامل مع الأخبار الكاذبة المنتشرة على الإنترنت.

وأكدت أن عمل الفريق سيسهم في تطوير أساليب الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الاخبار الكاذبة.

وفي هذا الصدد قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، في بيان “إننا نعيش في عصر أصبح فيه تدفق المعلومات والمعلومات المضللة سائدا لذا فإننا بحاجة إلى تزويد مواطنينا بالأدوات اللازمة لتحديد الأخبار الكاذبة وتحسين الثقة عبر الإنترنت وإدارة المعلومات التي يتلقونها”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، صادق في تموز الماضي على مشروع قانون للمفوضية الأوروبية طالبت فيه بإطلاق إجراءات حول مكافحة الأخبار الكاذبة.