اسرائيل توظف مشروع قناة البحرين لابتزاز الاردن وارغامه على اعادة فتح سفارتها بعمان دون محاكمة قاتل الاردنيين
أهم العناوين
جرينتش+2 07:19
سويسرا- بعد مصر- تتدخل مالياً لانجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني