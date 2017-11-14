حفل زفاف أسطوري في باريس لحفيدة المنشق عبد الحليم خدام  

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف رجل الأعمال اللبناني منيف نعمة من لارا خدام حفيدة عبد الحليم خدام، النائب الأسبق للرئيس السوري، في دار الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأظهرت تسجيلات وصور نشرها الحضور مظاهر “البذخ“، ما دفع بعض الصفحات لإطلاق وصف “الزواج الأسطوري“، وسط انتقادات لماوصف بالإسراف، في وقت يعيش فيه السوريون أوضاعًا اقتصادية متردية.

يشار إلى أن عبد الحليم خدام كان من بين المقربين من الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، لكنه أعلن انشقاقه عن النظام السوري في 2005 وتوجه إلى فرنسا، وذلك بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى سدة الحكم.