مقابلة الحريري التلفزيونية تؤكد ولا تنفي احتجازه بالسعودية وذلك جراء التناقض الواضح بين منطوق القول ولغة الجسد
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بعد ازالة منشآت الامونيا.. معامل بترول حيفا مهددة بصواريخ حزب الله

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