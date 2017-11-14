اسرائيل توظف مشروع قناة البحرين لابتزاز الاردن وارغامه على اعادة فتح سفارتها بعمان دون محاكمة قاتل الاردنيين
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“الاخبار” اللبنانية تفضح رسالة سرية من الجبير لابن سلمان حول مصالحة اسرائيل

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