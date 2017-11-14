اذا اردت خفض وزنك فعليك بتناول الشاي الاخضر او الاسود

عرف الشاي بفوائده المختلفة منذ القدم ما جعله في الكثير من الثقافات أحد أفضل الطرق للتخلص من الكثير من الأمراض كنزلات البرد وأمراض الربو وغيرها من الأمراض.

ومؤخراً أثبتت الكثير من التجارب أن الشاي يساعد على خفض السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن. ويتم ذلك من خلال تعزيزه لعملية حرق الدهون. لكن كيف ومتى يجب شربه؟.

بطبيعة الحال أول خطوة هي اختيار النوع المناسب من الشاي الذي يحرق الدهون. فليس كل أنواع الشاي تقوم بحرق السعرات الحرارية. ومن بين أنواع الشاي المناسبة لخفض الوزن هي الشاي الأسود والأخضر، أو الشاي الصيني الأسود. فهذه الأنواع من الشاي تحتوي على الكافيين الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي، نقلاً عن الموقع الألماني “إن ستايل”.

وبالنسبة للذين يعتقدون أن القهوة كفيلة بدعم عميلة التمثيل الغذائي بفضل الكوفايين، عليهم أن يعرفوا أن الشاي لديه خصائص إضافية لا تتوفر عليها القهوة. فالشاي الأسود والأخضر مثلاً يحتويان على مضادات الأكسدة التي تسمى فلافونويد أو بوليفينول، والتي لها تأثير إيجابي على جسم الإنسان. وتنشط هذه المضادات عندما تتزايد نسبة الدهون في الجسم.

وقد أظهرت التجارب أن الشاي الأسود والأخضر يحد من إنتاج أنزيم ليباز الذي يفيد في تحلل الدهون، يضيف موقع “إن ستايل”.

وبالمناسبة، ينبغي عليك شرب الشاي من الصباح وحتى الساعة الرابعة بعض الظهر فقط، لأن الكافيين يمكن أن يسبب لك بعد ذلك الوقت اضطرابات في النوم.