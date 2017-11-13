وزير خارجية قطر يغمز من تدخل السعودية في الشأن اللبناني

اعلن محمد بن عبد الرحمن​ آل ثاني، ​وزير الخارجية القطري​ ​ إن المسألة اللبنانية ذات حساسية خاصية لتعدد أطياف هذا البلد، داعياً إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

كلام آل ثاني يأتي بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض.

وخلال مقابلة مع قناة “TRT” التركية، تطرّق آل ثاني إلى الأزمة بين السعودية وإيران، قائلاً إنّ “اتخاذ سلوك تصعيدي بين ​السعودية​ و​إيران​، قد يؤدي إلى خلق أزمة جديدة لا تتحملها المنطقة”، ومؤكداً أن بلاده لها مصالح مشتركة مع إيران وأنه يجب حل الأزمة معها عبر الحوار.

ولفت وزير الخارجية القطري إلى أن “المنطقة تفتقد إلى صوت الحكمة الذي يوقف العبث الدائر ويتصدى للمغامرات السياسية”، داعياً إلى “التوقف فوراً عن خلق أزمات جديدة من دون وجود استراتيجية للخروج منها”، كما أكد أن “الوساطة الكويتية لا زالت هي الأساس المعتمد لحل الأزمة وتحظى بالدعم الدولي ونحن أبدينا استعداداً للحوار لكن دول الحصار رفضت واستخدمت أساليب غير مقبولة”.

واعتبر آل ثاني أن “ميثاق ​مجلس التعاون الخليجي​ يعاني من قصور واضح ويجب تعديله وتطويره”، متمنياً عودة هذا المجلس إلى العمل، وتابع “الثقة به لن تكون كالسابق إلا إذا توفّرت معايير واضحة وشفافة”.