مقابلة الحريري التلفزيونية تؤكد ولا تنفي احتجازه بالسعودية وذلك جراء التناقض الواضح بين منطوق القول ولغة الجسد
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جرينتش+2 12:04
هل يقوم ابن سلمان بالتطبيع مع “إسرائيل” مقابل محاربتها لحزب الله؟

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