مقابلة الحريري التلفزيونية تؤكد ولا تنفي احتجازه بالسعودية وذلك جراء التناقض الواضح بين منطوق القول ولغة الجسد
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مذكرة بوتين وترامب لم تطلب سحب القوى الموالية لإيران من جنوب سوريا

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