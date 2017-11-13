مئات القتلى والجرحى بإيران والعراق بفعل زلزال ما زالت ارتداداته متواصلة

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بين ايران والعراق إلى أكثر من 350 قتيل ونحو 4000 جريح، بالتزامن مع تواصل الهزات الارتدادية دون انقطاع في كرمانشاه، حيث بلغت قوة إحدى الدرجات 4،5 على مقياس الرختر.

بدورها عبّرت مفوّضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني عن تضامن الاتحاد مع عوائل ضحايا زلزال إيران والعراق.

وافادن مصادر اعلامية مقتل ثلاثة وتسعين شخصا وجرْح أكثر من ألف في محافظة كرمانشاه بإيران، فيما قتل أكثر من عشرة أشخاص وجرح قرابة مئتين في العراق.

ووصل القائد العام لقوات الجيش الإيراني وقائد القوات البرية في الجيش إلى المناطق التي ضربها الزلزال للمساعدة في إغاثة المصابين وتقديم الدعم لعوائلهم، كما أشارت معلومات إلى أن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني سيزور تلك المنطقة غداً.

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجة العراق الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت في البداية إن قوة الزلزال 7.2 درجة لكنها عدلتها إلى 7.3 درجة.

ولاحقاً أعلنت مراصد الزلازل العالمية عن حدوث هزات ارتدادية تراوحت ما بين 4 إلى 5 درجات في المنطقة نفسها.

وقد شعر سكان إيران والكويت وسوريا وبعض مدن فلسطين المحتلة ولبنان بالهزة الأرضية.

وكالة الأنباء العراقية قالت، انّ الزلزال تسبب بحالة من الرعب في العاصمة بغداد وعدد من سكان المحافظات الأخرى كما تسبب بانقطاع شبكات الهاتف النقال في معظم مناطق العاصمة.

كما أشار الهلال الأحمر العراقي بدوره إلى ارتفاع عدد ضحايا الهزة إلى 8 قتلى وأكثر من 400 جريحاً.

وقد حذّر متخصصون في مجال الهزات الأرضية في العراق من وقوع هزات أخرى خلال الساعات المقبلة ودعوا إلى توخّي الحذر والحيطة.

وقال وزير في إقليم كردستان العراق إن الزلزال تسبب بمقتل 4 أشخاص في إلاقليم وإصابة 100 شخص في محافظة ديالى.

وشعرت مدن إيرانية بالزلزال وقد تضررت ثماني قرى وانقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى.

كما افادت مصادر اعلامية صباح اليوم الإثنين عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إيران إلى 210 والجرحى الى 2505 معظمهم في محافظتي كرمانشاه و كردستان.

وأكد وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي في اتصال مع محافظ كرمانشاه على “ضرورة تعبئة كل الإمكانات لتحديد المصابين جراء الزلزال وتقديم الدعم اللازم لهم”.

وقال مدير عام إدارة الأزمة في وزارة الطاقة الإيرانية “ميثم جعفرزادة” إنّ الزلزال تسبب بقطع الكهرباء في بعض المدن والقرى التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب إيران.

أما وكالة كونا الكويتية فقالت إنّ هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان معظم مدن الكويت، قد نشر ناشطون صوراً ومقاطع مصورة تُظهر حالة الهلع بين سكان بعد المدن الذين نزلوا الشوارع خوفاً من الهزّة.