عادل إمام يرشح ليلى علوي لبطولة مسلسله الجديد “عوالم خفية”

ينشغل الممثل المصري عادل إمام حالياً في التحضيرات الجارية على قدم وساق من أجل مسلسله الجديد “عوالم خفية” والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

وأشارت مصادر مقرّبة منه ومن الشركة المنتجة للمسلسل، عن ترشيح الممثلة المصرية ليلى علوي لتكون البطلة إلى جانب إمام الذي يصّر عليها.

وقد أكدت الشركة ان علوي لم تتعاقد حتى الآن على بطولة أي مسلسل، ويتريّث القيمون للتأكد من أنتهاء فترة حدادها على والدتها قبل التفاوض معها.

يشار إلى أنه وبعد الأصداء الغير إيجابية التي حظي بها مسلسله الأخير “عفاريت عدلي علام” فقد قرر إمام تغيير كل عناصر اعماله المقبلة، حيث إنتقل إلى شركة إنتاج جديدة هي ماجنوم، المملوكة لإبنه الأكبر رامي إمام، كما استغنى عن كاتبه الخاص يوسف معاطي، وتعاون للمرة الأولى مع الكتاب الشباب أمين جمال، ومحمود حمدان، ومحمد محرز، والعنصر الوحيد الذي لم يتغير وهو إبنه المخرج رامي.