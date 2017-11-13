ظهور طبق طائر فوق قاعدة عسكرية في صحراء كاليفورنيا

عرضت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية صورا قالت إنها لطبق طائر حام فوق صحراء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الطبق الطائر ظهر بالقرب من قاعدة للبحرية الأمريكية، وتم التقاط إحدى الصور للطبق الطائر وإلى جواره مروحية محلقة في السماء، ووصفت الصور الخمس التي التقطت في صحراء كاليفورنيا بأنها أغرب صور حول مسألة وجود كائنات فضائية.

والتقط تلك الصور رجل يدعى كيث برادشو، عام 2007 إلا أنه لم ينشرها قبل الآن، لكنه قرر مؤخرا نشرها أملا منه في أن تسهم في اكتشاف مزيدًا من الحقائق حول الكائنات الفضائية.

ويقول برادشو إنه عندما وصل إلى القاعدة الأمريكية في كاليفورنيا سمع صوت إحدى المروحيات وعندما التفت إليها وجد طبقا طائرا فضي اللون، وراح يتأمل ويصور هذا الطبق الطائر لمدة 10 دقائق.