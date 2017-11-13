مقابلة الحريري التلفزيونية تؤكد ولا تنفي احتجازه بالسعودية وذلك جراء التناقض الواضح بين منطوق القول ولغة الجسد
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“القاعدة” تكفر “داعش” وتدعوها الى التوبة وخلع البغدادي     

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