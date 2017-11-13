“القاعدة” تكفر “داعش” وتدعوها الى التوبة وخلع البغدادي     

تبنت جماعة “جند الإسلام” التابعة لتنظيم “القاعدة” مسؤولية عملية تم تنفيذها الشهر الماضي، ضد عناصر تنظيم “داعش” في ولاية سيناء المصرية.

ونشرت الجماعة، أمس الأحد، تسجيلا صوتيا على الإنترنت، قالت فيه إنها “استهدفت خوارج البغدادي لاعتداءاتهم المتكررة على المسلمين في سيناء وحصارهم لقطاع غزة وغدرهم بإخوانهم في الجماعة”.

وأشارت إلى أن: “العملية نفذت في 11 تشرين الأول الماضي، وكانت تهدف إلى أسر عناصر من ولاية سيناء للتحقيق معهم، إلا أن العملية أسفرت عن مقتل كافة العناصر المستهدفة واثنين من المنفذين”.

ودعت “جند الإسلام” عناصر “داعش” إلى التوبة، والانشقاق عن تنظيم البغدادي الذي “فرق المسلمين”، وذلك لأنهم استباحوا دماء المسلمين المعصومة وأعراضهم بلا سند أو دليل شرعي.

وهددت “جند الإسلام” عناصر “داعش” باستئصالهم من سيناء، إن “لم يكفوا ويرتدعوا عن أعمالهم وضلالهم”.

وتعد “جند الإسلام”، من أخطر الجماعات والتنظيمات المسلحة، إذ تمتلك أسلحة ثقيلة متطورة ومنها الـ”آر بي جيه”، ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع الغرانوف، وتمركز هذا التنظيم في جبل الحلال وجبال المهدية.