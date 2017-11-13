الذكرى السنوية الاولى لرحيل رأفت الهجان او محمود عبد العزيز

أحيا اليوم الإعلامي المصري صبري زكي في برنامجه “مزنوق فين” على راديو “إينرجي”، الذكرى الأولى لرحيل الفنان المصري الكبير محمود عبدالعزيز.

وطالب زكي مستمعي “إينرجي” بإرسال أكثر جمل “الساحر” التي علقت في الأذهان لقراءتها على الهواء ومشاركة الجمهور بها، كما تحدث عن مشواره وتاريخه الفني الحافل، وأهم المحطات في حياته.

وقال الناقد طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن أعمال محمود عبدالعزيز كانت تحقق نجاحات مدوية مثل فيلم “الكيت كات”، مشيرا إلى أن الشارع العربي كان يحدد مواعيده على مواعيد عرض مسلسل “رأفت الهجان”.

وتابع: “لما كنا بنسافر الدول العربية كنت ألاقيهم بيعزفوا موسيقى رأفت الهجان بدلا من السلام الوطني، المسلسل حقق درجة نجاح غير مسبوقة”.

وأوضح أن أصدقاء الفنان الكبير يفتقدونه بشدة كشخص مقرب “لكن الملايين التي أحبت محمود عبدالعزيز تراه على قيد الحياة وتتنفس أفلامه”.

وشدد على أن اختياراته الفنية كانت ذكية للغاية، وأنه حي يرزق على 1500 شاشة ناطقة باللغة العربية، بفضل هذه الأعمال.