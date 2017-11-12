الملك يؤكد مجدداً ضرورة اعتمادنا على انفسنا وامكاناتنا لان احداً غيرنا لن يقوم بايجاد الحلول لمشاكلنا
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جرينتش+2 07:25
مسؤول سعودي يؤكد ان الملك سلمان لن يتنازل عن العرش لولي العهد

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