غوغل يستذكر عيد ميلاد الشحرورة صباح بعدما نسيه جمهورها العربي

شارك محرك البحث العالمي غوغل الشعب اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، في ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح، عبر شعار جديد يظهر الروحية المميزة التي عاشتها الشحرورة.

ويعكس الشعار كلمة غوغل بالأحرف اللاتينية، كما عهدها المتصفحون، في حين يتوسط الشعار صورة فرحة للشحرورة، بينما تقف مجموعة من الأشخاص بالزي الفلكلوري التقليدي على يسار الصورة وعواميد قلعة بعلبك على جهة اليمين.

وقد بدأ الشعار بالظهور في المنطقة العربية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة الماضيين وطيلة يوم امس الاول الجمعة 10 تشرين الثاني، الذي يشكل ذكرى ميلاد الفنانة.

ويشير موقع غوغل إلى أن الشعار سيظهر في عدد من الدول حول العالم من بينها دول عربية عديدة إلى جانب كل من السويد وآيسلندا وكوبا ونيوزيلندا وغيرها من الدول.

ويضيف غوغل في بيان له، أن هذه التحية من القيمين على الموقع تأتي تزامناً مع ما قد كان أن يكون العيد الـ90 للفنانة التي “عبر صوتها، وقوتها، وحبها للحياة، أن تجلب الفرحة للبنان والعالم”.

وانتهى بيان الشركة بعبارة “أجمل التحية، وشكراً”.

وكانت أمضت الشحرورة أكثر من 6 عقود من عمرها في مجالي الغناء والتمثيل، حيث ظهرت في 83 فيلماً بين مصر ولبنان، و27 مسرحية لبنانية، وحوالي 4000 أغنية بين اللهجة المصرية واللبنانية، قبل وفاتها في بيروت يوم 26 تشرين الثاني 2014 عن عمر 87 عاماً.

وتعتبر صباح – جانيت فغالي – ثاني فنانة عربية بعد أم كلثوم في أواخر الستينيات تغني على مسرح الأولمبيا في باريس مع فرقة روميو لحود الاستعراضية، وذلك في منتصف سبعينيات القرن العشرين، كما وقفت على مسارح عالمية أخرى، كأرناغري في نيويورك، ودار الأوبرا في سيدني، وقصر الفنون في بلجيكا، وقاعة ألبرت هول بلندن، وكذلك على مسارح لاس فيغاس، وغيرها.