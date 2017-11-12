الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
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جرينتش+2 01:06
ردود حادة على صحفي قبطي يفضل ديلسيبس على عبد الناصر

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