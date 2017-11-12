ردود حادة على صحفي قبطي يفضل ديلسيبس على عبد الناصر

سلط كاريكاتير نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية الضوء على الهجوم الحاد والممنهج الذى أصبح بمثابة ظاهرة ، ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقد رسمت ريشة فنان الكاريكاتير محمد عبد اللطيف لوحة تعبيرية تلخص المشهد، حيث رسمت صورة لشخصين يسخران من الهجوم الممنهج بحق عبد الناصر، حيث يؤكد أحدهما للآخر أن تلك الظاهرة أصبحت بمثابة “بضاعة أتلفها الهوى”.

وكانت تصريحات للكاتب المصري القبطي لويس جريس فى حوار له مع “اليوم السابع” عن جمال عبد الناصر قد اثارت جدلا كبيرا حيث وصفه فيها بأنه كان ديكتاتورا لايحب القراءة ولايعرف شيئا عن تاريخ مصر وتعمد تشويه فريديناند ديليسبيس مؤسس قناة السويس، مطالبا بعودة تمثاله على مدخل القناة.

وردا على ذلك رفض سامى شرف سكرتير الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما جاء على لسان جريس ووصف حديثه بالخرافة، قائلا: “هذا كلام فارغ ولا أساس له من الصحة ولويس جريس يريد أن يروج خرافة كاذبة عن عبد الناصر وعن المستعمر ديليسيبس”.

ونفى شرف ما قاله لويس جريس بأن عبد الناصر أزمته أن لم يكن يحب القراءة لذلك لم يكن يعرف شيئا عن تاريخ مصر، ورد قائلا: “عبد الناصر كان يحب أن يقرأ أكثر مما يأكل وكان يطلب أن نترجم له حتى الكتب الأجنبية وكان شديد النهم للاطلاع، فكيف لايعرف الزعيم عبد الناصر تاريخ مصر التى يعشقها”، وتابع سكرتير الزعيم الراحل: “أنا بأيد لويس جريس فى إن عبد الناصر كان ديكتاتور، هو فعلا كان ديكتاتور مع كارهى الوطن وأعداءه، وهذا شرف له”.

كما ردت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى على تصريحات الكاتب الصحفى لويس جريس واتهمته الشوباشى بالجهل بالتاريخ والخلط بين ماهو شخصى وما هو موثق وتاريخى.

وقالت فريدة الشوباشى فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إنها لم تستطع أن تصمت على ما قرأته فى حوار لويس جريس، وتابعت :”اللى بيقوله عن إن عبد الناصر لم يقدم شيئا للفقراء وكان ديكتاتورا، أعتبره جهلا وتخريفا”، ووجهت له سؤالا قائلة: “اسأل نفسك الملايين اللى مشيوا فى جنازة الزعيم جمال عبد الناصر مشيوا فيها ليه لما هو لم يقدم لهم شيئا”.

ورفضت الشوباشى اقتراح لويس جريس بإعادة وضع تمثال ديليسبيس على قناة السويس، بحجة أنه كان يريد تعمير مصر، ووصفت ذلك الطلب بالخيانة والعار أن يطلبه مصرى لأن ديليسبيس كان مستعمرا يريد مصلحة وطنه المستعمر وليست مصلحة مصر التى مات أبناؤها فى حفر القناة.

وأضافت أنها استاءت بشدة من إساة لويس جريس للكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل بأنه كان “بتاع مصلحته” ووجهت حديثها لجريس: “روح اقرأ التاريخ وشوف هيكل كتب إيه، وقولى أنت عارضت مين من الحكام قبل ما تتهم حد بأنه بتاع كل الأنظمة”.

فيما قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى أن لويس جريس مجرد صحفى لايعى مايقول وأن الأجانب أنفسهم كان ينبهرون بحجم الكتب التى يقرأها عبد الناصر، وأن ديلسبيس بنى قناة السويس على دماء المصريين ولايصح أن نعتبر ذلك بطولة، وهاجم جريس قائلا: “لازم يروح يقرأ التاريخ قبل مايقول الكلام ده ويشوه تاريخ مصر بجهل وتخريف”.