الملك يؤكد مجدداً ضرورة اعتمادنا على انفسنا وامكاناتنا لان احداً غيرنا لن يقوم بايجاد الحلول لمشاكلنا
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جرينتش+2 07:25
حلقة جديدة من مسلسل الحلول الامريكية المتكررة للقضية الفلسطينية

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