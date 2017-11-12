ترامب يبرئ بوتين من تهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس السبت، خلال تصريحات أدلى بها لعدد من الصحفيين في العاصمة الفيتنامية هانوي، إنه “يصدق عدم تدخل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي”.

وأضاف ترامب بقوله “سألت بوتين مجددا عما إذا كان قد تدخل في الانتخابات، وأجاب بالنفي”.

وتابع أنه “كل مرة يراني فيها (بوتين) يخبرني أنه لم يفعل ذلك، وأصدق حقًا أنه عندما يقول لي ذلك فإنه يعني ما يقول”.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اتفاق الرئيسين ترامب وبوتين على “التسوية السياسية للأزمة السورية”، عقب لقائهما أمس في مدينة دانانغ الفيتنامية.

إلاّ أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن “ترامب وبوتين لم يعقدا محادثات رسمية خلال مشاركتهما في فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في دانانغ”.

وأوضحت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، اليوم، أنّ “ترامب وبوتين تحدثا فقط عدة مرات بشكل غير رسمي على هامش قمة (آبيك)”.

ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) تحقيقًا على خلفية ادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت في تشرين الثاني الماضي، وأوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.