الملك يؤكد مجدداً ضرورة اعتمادنا على انفسنا وامكاناتنا لان احداً غيرنا لن يقوم بايجاد الحلول لمشاكلنا
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جرينتش+2 07:25
الصفدي يبلغ شكري دعم الاردن للمصالحة الفلسطينية كمقدمة للتفاوض مع اسرائيل

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