الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
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جرينتش+2 01:06
الشرطة الإسرائيلية تؤكد توفّر الأدلة الكافية لإدانة نتنياهو بالفساد

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