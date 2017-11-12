الجامعة الهاشمية ترفض اجراء انتخابات طلابية

تقدمت مجموعة تطلق على نفسها اسم “القوى الطلابية” برسالة الى رئاسة الجامعة الهاشمية تناشدها تحديد موعد انتخابات مجلس الطلبة حسب القوانين الجامعية.

وجاء في هذه الرسالة التي وصلت “المجد” نسخة منها التالي..

لِما لمجلس الطلبة من أهمية بالغة في الحياة الطلابية ، وما يمثل من امتداد طبيعي للديمقراطية الأردنية كان واجبا على إدارات الجامعات المختلفة أن تسعى لإنجاح هذه المجالس ، التي تعتبر التجسيد الطبيعي للرؤية الملكية في الأوراق النقاشية المختلفة ، وبشكل خاص كان واجبا على الجامعة الهاشمية التي تعتبر في مقدمة الجامعات أن تقوم بهذا الدور المهم من ترتيب وتحضير لإنجاح هذا العرس الوطني المصغر .

منذ بداية هذا العام الدراسي والقوى الطلابية تتواصل مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية وللأسف لا يوجد رد واضح عن التحضيرات للإنتخابات الطلابية القادمة، سواء موعد هذه الانتخابات أو القانون الذي ستتبناه ، وغير ذلك من الاستعدادات.

ولا يخفى على أحد أن الجامعة الهاشمية منذ سنتين من دون مجلس للطلبة ، ولا توجد أسباب واضحة لانقطاع الانتخابات ، ومن الواضح أنه لا يوجد استعداد لإقامة الإنتخابات هذا الفصل ، مما يثير الشكوك والأسئلة عن الأسباب التي تمنع إقامة هذا الاستحقاق .