الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
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جرينتش+2 01:07
البعث التقدمي يدعو لالتزام الاردن بالثوابت القومية تجاه سورية وفلسطين والعراق

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