الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
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جرينتش+2 01:07
اقلام امريكية وبريطانية تصف ابن سلمان بالمتهور وتطالب ترامب بكبح جماحه

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