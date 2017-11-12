أحمد زاهر ينهي مسلسل “الطوفان” بتحية المخرج وزملائه في هذا العمل

ودع الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فريق عمل مسلسل الطوفان، بعد الانتهاء اليوم من المشهد الأخير، مشيرا إلى أنه من أمتع الأعمال الفنية في حياته المهنية، وأنه قد تأثر بالمخرج الكبير خيري بشارة.

وكتب الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً “أستاذي العزيز خيري بشارة سعدت جدا وشرفت بالعمل معاك، الطوفان كان من أمتع الاعمال التي عملتها فى حياتي، والسبب الكبير لقيادتك الحكيمة لكل هؤلاء النجوم الكبار وبمنتهى السلاسة والهدوء.. حقيقي شرف لأي ممثل الوقوف أمام عدسات كاميراتك، حضرتك كبير مقاما لكنك صغير سنا وروحا”.

وأضاف أحمد زاهر ، قائلاً “أشكرك على دعمك المستمر ليا وإخلاصك للعمل ككل، أشكرك على تحملك لطموحي أنا شخصيا وتوظيفه في العمل بالشكل المناسب، أشكرك على روحك الحلوة وقلبك الطيب، وأبداعك الفني اللي ملوش حدود، أنا زعلان إن النهاردة آخر يوم فى الطوفان، بس أنا عايز اقولك أني بحبك وبحترمك وبأقدرك لأبعد الحدود”.

يذكر أن مسلسل “الطوفان” مأخوذ عن رواية فيلم “الطوفان” للكاتب بشير الديك، والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر وروجينا وأحمد بدير ووفاء عامر وعبير صبري وآيتن عامر وهنا شيحة ومحمد عادل وبشرى ونادية رشاد ورامي وحيد.

هذا العمل الذى كان يراهن عليه المخرج خيري بشارة خلال هذا الموسم، فيما تدور أحداث المسلسل حول القيم والمبادئ، التي أصبحت تسود المجتمع، ورغبة الجميع فى الثراء ولو على حساب الأخلاق.