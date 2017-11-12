الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:06
أحمد زاهر ينهي مسلسل “الطوفان” بتحية المخرج وزملائه في هذا العمل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني