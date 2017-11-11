يوسف شعبان ومحمود الجندي يعدلان عن الاعتزال ويشاركان في مسلسلين

تراجع الفنانان يوسف شعبان ومحمود الجندي عن قرار اعتزالهما، بموافقة الأول على مشاركة الفنانة سميرة أحمد مسلسلها الجديد “بالحب هنعدي” الذي تنافس به في شهر رمضان المقبل، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين، وتأكيده أنه تسلم بالفعل أول 6 حلقات من المسلسل؛ ليبدأ قراءة الشخصية والأحداث بشكل عام، استعدادا للتصوير الذي لم يتحدد موعده حتى الآن.

أما الفنان محمود الجندي، فأعلن أيضا تراجعه عن قرار الاعتزال، من خلال المشاركة في مسلسل “الطوفان” الذي يعرض حاليا على شاشة قناة dmc، والمأخوذ عن الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم للكاتب بشير الديك، والذي كان هو أحد أبطاله عندما عرض في ثمانينيات القرن الماضي.

كان الفنان محمود الجندي قد أعلن في تموز الماضي، اعتزال التمثيل، مؤكدا أن الأجواء في الوسط الفني لا تحترم الفن أو الفنان، وصار هناك إهدار كبير للكرامة، وهذا ما لا يقبله، لذلك قرر أن يبتعد.

وأوضح أنه كان يدرس هذا القرار منذ فترة، واستقر في النهاية عليه، وذلك لأن أعصابه لم تعد تتحمل ما يحدث، مشددا على أنه لن يتراجع عن هذا القرر، لأنه لا يظن أن الشروط الخاصة به قد تنفذ، خاصة أن القنوات والمنتجين باتوا يتعاملون بمنطق التجار ويقومون بشراء الناس.

قرار الجندي في تموز، شجع الفنان يوسف شعبان على اتخاذ قرار مماثل في آب، حيث أكد شعبان أنه يعتزل احتجاجا على الانهيار الأخلاقي في الوسط الفني حاليا، ولأن كل الأعمال التي تعرض عليه تكون قصتها مستوحاة من صفحات الحوادث، وليس من الروايات كما كان الحال في الماضي.