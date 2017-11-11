مرشح لمنافسة السيسي انتخابياً يتعهد بالغاء اتفاقيتي “تيران وصنافير”

أعلن المصري، خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل، امس الجمعة، عن 14 تعهدًا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، تتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في نسخة من ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح اليساري، ضمن ما وصفته حملته الانتخابية بـ”حزمة إجراءات الإنقاذ العاجلة”، التي تعهد بالشروع في تنفيذها فورًا، حال حصوله على ثقة الناخبين، في انتخابات آذار أو نيسان المقبلين، وفق ما أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا.

وكان علي قد أعلن يوم الإثنين الماضي، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم حملة للترشح، وإعداد مسودة برنامج انتخابي وطرحه للنقاش المجتمعي.

ومن أبرز ملامح الـ14 “حزمة” من الإجراءات التي تعهد “علي” بتنفيذها حال فوزه: “تنفيذ حكم قضائي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.

وتزعم علي الدفاع عن “مصرية جزيرتي تيران وصنافير”، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، في كانون الثاني الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري لصالح الاتفاقية، وتقر مصر “سعوديتهما” مؤخرًا.