رسائل رئاسية مصرية للاردن و5 دول عربية حول المستجدات اللبنانية

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري غدا الأحد، جولة عربية ينقل فيها رسائل رئاسية لـ 6 دول بينها السعودية، تتناول أوضاع المنطقة، وما يشهده لبنان من تطورات.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اصدرته اليوم، أن جولة شكري “تستغرق 3 أيام، وتشمل كلا من الأردن، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والسعودية”.

وكشف البيان أن الجولة “تتضمن التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية” حول أمرين، أولهما “ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات”، والثاني “تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام”.

ويحمل شكري رسائل إلى قادة الدول العربية التي تشملها الجولة، فضلا عن إجراء مباحثات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية.

وأكد البيان “موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي”.

وينقل شكري “رؤية مصر وتقييمها لكيفية التعامل مع تلك التحديات، والتأكيد على سياسة مصر الثابتة والراسخة التي تدفع دائما بالحلول السياسية للأزمات، وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت امس الجمعة أطرافا (لم تسمها) داخل وخارج لبنان من زعزعة استقرار هذا البلد العربي، وسط توتر متصاعد بين السعودية وإيران.