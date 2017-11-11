الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
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جرينتش+2 08:35
حبس ولي امر طالب لاعتدائه على معلم باحدى مدارس جرش

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