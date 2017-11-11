حبس ولي امر طالب لاعتدائه على معلم باحدى مدارس جرش

اوقف محافظ جرش الدكتور رائد العدوان، ولي امر طالب في احدى مدارس محافظة جرش اعتدى على معلمين فيها، وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 20 ألف دينار.

واكد العدوان، إنه لا تهاون مع اي أحد يتطاول مع اي موظف حكومي، لا سيما المعلمين بناة الاجيال، داعيا لان تكون العلاقة بين المعلمين والتلاميذ واولياء الامور مبينة على اساس الاحترام والتقدير والعلم والمعرفة، وان اي حالة من التطاول ستقابل بعقوبات اشد.

من جهتها، ثمنت نقابة المعلمين الاجراء الذي اتخذه محافظ جرش، الذي من شأنه ان يترك الاثر الطيب لدى الهيئات التدريسية ويحول دون وقوع مثل هذه الاشكالات مستقبلا.