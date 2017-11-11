العالم يتجه لاعتماد السيارات الطائرة حلاً لازمات السير بالمدن الكبرى

أعلنت شركة أوبر يوم الأربعاء الماضي عن مشروع حول سيارات أجرة طائرة ستمكن الركاب من تجنب ازدحامات الطريق في المستقبل.

وقد أبرمت أوبر صفقة مع المركز الوطني للملاحة الجوية وإدارة الفضاء بخصوص تطوير برمجيات لإدارة طرق سيارات الأجرة الطائرة.

وكشفت الشركة النقاب عن انطباع الفنان حول آلة مستقبلية أنيقة يأمل أن يبدأ استخدامها لرحلات تمثيلية في عام 2020 ولرحلات حقيقية بحلول عام2028.

وستعمل الطائرة بالطاقة. وشكلها يتأرجح بين طائرة صغيرة وطائرة هليكوبتر، وتتوفر على أجنحة ثابتة ودوارات.

وتم تقديمها خلال مؤتمر التكنولوجيا الذي عقد أمس الأربعاء في لشبونة بالبرتغال.

وقال جيف هولدن، الرئيس التنفيذي للمنتوج بأوبر: “إننا نريد كسر قانون نقل الأشخاص والأشياء في المدن. ونحن نعلم أن مشاكل التنقل التي نعرفها الآن ستزداد سوءا في المستقبل. فنحن بحاجة إلى ابتكارات ثورية لحل هذه المشكلة حقا”.

وأضاف ماثياس تومسن، المدير العام لشركة إيربان إير موبيليتي إيربوس: “أعتقد أن السيارات الطائرة تشكل نظام جديد للتنقل. إنها تطور جديد لطائرات هليكوبتر كما نعرفها. إنها لطائرات هليكوبتر أفضل”.