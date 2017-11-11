السيسي وزوجته يزوران شادية في المستشفى ويقبلان رأسها

حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته على زيارة الفنانة شادية بالمستشفى فور وصولهما لمطار القاهرة عائدين من مدينة شرم الشيخ، عقب انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم.

وقد نشر خالد شاكر، ابن شقيقة الفنانة القدير، بياناً عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، وجه خلاله الشكر والتقدير للرئيس السيسى، على تلك اللفتة الطيبة، وحرصه على الاطمئنان على حالة الفنانة شادية الصحية، وليتأكد من أنها تحت الرعاية الطبية المناسبة.

وقال “شاكر”: “إن الرئيس السيسى استمع إلى شرح الاطباء المتابعين لحالتها، ووعد بتكرار الزيارة”.

وقال مصدر مقرب من عائلة الفنانة القديرة شادية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته قد حرصا على زيارة الفنانة أمس الاول الخميس، بمستشفى الجلاء العسكرى، حيث دخلا إلى غرفة العناية المركزة وقبلا رأسها، وأكدا أن الدولة تتابع باهتمام حالتها الصحية، وذلك تقديرًا لما قدمته شادية للفن المصرى والعربى، فيما أكد هذا المصدر أن حالة شادية مستقرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة شادية قد أصيبت بجلطة فى المخ، وتم نقلها الجمعة الماضية إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.