الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها
أهم العناوين
جرينتش+2 08:35
السعودية تقف على كف عفريت وتنتظر مصيراً حالك السواد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني