الرئيسان بوتين وترامب يؤكدان على ضرورة استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها واستبعاد الحل العسكري لازمتها

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على استقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوريا، وشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

ورد ذلك في بيان مشترك صدر عن الرئيسين على هامش قمة آبيك في فيتنام جاء فيه: “وافق الرئيسان على أن التسوية النهائية للنزاع في سوريا، يجب أن تكون في إطار عملية جنيف، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأشار بوتين وترامب إلى تصريح صدر مؤخرا عن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيه الالتزام بعملية جنيف والإصلاح الدستوري والانتخابات وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد الرئيسيان الروسي والأمريكي، على: أن هذه الخطوات تفترض التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة، مع مراعاة أعلى المقاييس الدولية في مجال الشفافية والمساءلة ومنح جميع السوريين، بمن فيهم من في الشتات، الحق في المشاركة فيها.

ودعا الرئيسان كافة الأطراف السورية إلى المشاركة الفعالة في عملية جنيف السياسة، ودعم الجهود الهادفة لتحقيق نجاحها.

وكان دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي قد أعلن أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب وافقا، خلال تواصل قصير على هامش قمة آبيك، على بيان مشترك حول سوريا.

وقال اليوم السبت إنه تم إعداد الوثيقة من قبل خبراء البلدين، ومن ثم جرى تنسيقها بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، والولايات المتحدة ريكس تيلرسون. ونوه بيسكوف بأنه تم تحضير البيان خصيصا لاجتماع الزعيمين الروسي والأمريكي في دانانغ بفيتنام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر في الوفد الروسي، أنه تم عقد اجتماع بين لافروف وتيلرسون دون أن يكشف أية تفاصيل.

وبعد فترة من الوقت، تحدث الرئيسان الروسي والأمريكي لفترة وجيزة قبل مراسم تصوير القادة في قمة آبيك. وتحدثا كذلك عندما كانا في الطريق إلى مراسم تصوير القادة.