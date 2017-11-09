وفد من “حماس” يؤكد للرئيس عون حرص الحركة على الامن اللبناني

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس وفدا قياديا من حركة “حماس” برئاسة عزت الرشق عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، وبحث معه واقع وآفاق القضية الفلسطينية.

وأوضح رأفت المرة، المسؤول الإعلامي لحركة “حماس” في الخارج، أن زيارة وفد “حماس” إلى لبنان، تأتي في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية الأساسية، لوضعها في صورة تطورات ملف المصالحة الوطنية، وأيضا لبحث أوضاع المخيمات في لبنان.

وقال: “حماس وضعت الرئاسة اللبنانية إضافة إلى المكونات السياسية الرئيسية في لبنان في صورة ملف المصالحة، والتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية، وقد أيد المسؤولون اللبنانيون تفاصيل حوارات المصالحة، وأبدوا دعمهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها حماس في هذا الإطار”.

وذكر المرة، أن “وفد حماس أبلغ المسؤولين اللبنانيين أيضا، أن الوضع الفلسطيني في لبنان متماسك، وأن حماس حريصة على إبعاد الوجود الفلسطيني في لبنان عن الصراعات الداخلية، وأن الحركة ستستمر في جهودها للمحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات بلبنان”.

وكانت “حماس” قد أعلنت مطلع الشهر الماضي من القاهرة حل اللجنة الإدارية في غزة، ودعت حكومة الوفاق لتسلم إدارة القطاع، قبل أن توقع مع “فتح” اتفاق المصالحة وتبدأ بتسليم الوزارات والمعابر إلى السلطة الفلسطينية.