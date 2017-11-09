ماجد المصري يخرج من “الطوفان” الى “أهل الكهف”

بدأ الفنان المصري ماجد المصري تصوير أولى مشاهده في فيلم “أهل الكهف”، يوم الإثنين الماضي، بعد انتهائه من تصوير دوره في مسلسل “الطوفان”، الذي يُعرض حالياً علي إحدى المحطات الفضائية.

وقال المصري، إن “أهل الكهف” يتناول مفهوم الصداقة في المناطق العشوائية، ومدي تأثيرها علي المُهمشين ووقعها عليهم، مضيفاً أن فكرة الفيلم ورسالته لاقت إعجابه، ولم يتردد في تقديمها.

وفي سياق مختلف، أعرب الفنان عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دوره في “الطوفان”، لافتاً إلي أن الجمهور أصبح يناديه في الشوارع باسم “الحاج خالد”، في إشارة إلى اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد.

فيلم ” الطوفان” من بطولة وفاء عامر، وعبير صبري، ودينا، وآيتن عامر، وهنا شيحة، وأحمد زاهر، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا وكوكبة من النجوم، وهو من سيناريو وحوار وائل حمدي ومحمد رجاء، ومن إخراج خيري بشارة.