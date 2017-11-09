فوق جثة “داعش” .. التقاء الجيشين السوري والعراقي على حدود البلدين

حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور تقدما جديدا باتجاه اجتثاث إرهابيي “داعش” من الضفة الشرقية لنهر الفرات عبر دخولها إلى مدينة البوكمال حيث تخوض اشتباكات في أحياء المدينة لتطهيرها من إرهابيي التنظيم التكفيري.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات الجيش والقوات الحليفة كسرت دفاعات إرهابيي “داعش” ودخلت إلى مدينة البوكمال وتخوض حاليا اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم التكفيري في المدينة التي تعد آخر المعاقل الرئيسة لهم في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي تمهيدا لتطهيرها بالكامل من إرهابيي “داعش”.

وبين المراسل أن التقدم الذي تحقق في مدينة البوكمال تم بعد التقاء وحدات من الجيش وحلفائه مع القوات العراقية عند الحدود بين البلدين بعد تطهير المنطقة من فلول إرهابيي “داعش” المنهارة حيث تم عزل مساحات واسعة ينتشر فيها ارهابيو التنظيم بين الأراضي السورية والعراقية وهي ضمن مثلث رؤوسه كل من المحطة الثانية والبعاجات في سورية والعاكاشات في العراق.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق امس أن وحدات من الجيش وحلفائه التقت مع القوات العراقية عند الحدود بين البلدين بعد تطهير المنطقة من فلول إرهابيي “داعش” المنهارة.

ومنذ كسرها حصار إرهابيي “داعش” عن مدينة دير الزور في الخامس من أيلول الماضي سيطرت وحدات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة على عشرات القرى والبلدات على الضفتين الشرقية والغربية لنهر الفرات وسط انهيار كبير في صفوف التنظيم التكفيري.