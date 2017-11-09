فضائية العربية المقربة من السعودية تعين ابن سلمان ملكاً ثم تشطبه

حذفت قناة “العربية” تغريده استمرت لساعات على “تويتر” تشير إلى تنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية.

أحد المعلقين سخر من التغريده قائلا “ربما تعرضت القناة لإختراق على شاكلة ” وكالة الأنباء القطرية”.