“ضد مجهول”.. مسلسل جديد لغادة عبدالرازق بنكهة فيروزية

تجري الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جلسات عمل مكثفة مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت للوقوف علي آخر تفاصيل مسلسلهم الجديد “ضد مجهول”، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت مصادر من داخل المسلسل أن أولى الحلقات تشهد حضوراً للفنانة اللبنانية الكبيرة، فيروز، عبر موسيقى أغنية “حبوا بعضن”، التي تعزفها ابنة غادة عبدالرازق علي البيانو، بحسب الأحداث، وتغني الأخيرة أحد مقاطعها مداعبة لابنتها وتشجيعاً لها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج طارق رفعت يعكف حالياً على اختيار الأبطال بمشاورة غادة والسيناريست، تمهيداً للتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، استعداداً لبدء التصوير خلال الشهر المقبل.