هل يستقيل "ابو مازن" جراء الضغوط السعودية الهادفة لحمله على تقبل صفقة العصر او "طبخة البحص" الامريكية ؟
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“ضد مجهول”.. مسلسل جديد لغادة عبدالرازق بنكهة فيروزية

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