صندوق النقد يعلن انه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز بالاردن

قال صندوق النقد الدولي امس الأربعاء إنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز في الأردن، وهي خطوة من شأنها أن تضع عبئا على الفقراء.

وأضاف الصندوق قائلا في بيان “صندوق النقد الدولي لا يوصي برفع الدعم عن الخبز”، مضيفا أن بعض تقارير وسائل الإعلام أعطت “فكرة خاطئة” عن موقفه من هذه المسألة.

وقال ان “تصميم إجراءات السياسة (المالية) يجب أن يأخذ بعين الإعتبار تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء”.

وقالت وسائل اعلام محلية في الآونة الأخيرة ان حكومة هاني الملقي تنوي رفع الدعم عن الخبز في إطار اجراءاتها الاقتصادية للتخفيف من عجز الموازنة وعبء المديونية العالية.

وتعاني المالية العامة من عجز مزمن بنحو 20 بالمئة في حين تبلغ الموازنة العامة حول 12 مليار دولار.

وانتقد معلقون ومدونون ما اعتبروه خططا لدى الحكومة لرفع الدعم عن الخبز، ما يمكن ان يؤدي الى اضطرابات اجتماعية.

ولم تعلن الحكومة رسميا عن نيتها رفع الدعم عن المادة الغذائية الرئيسية لكنها بدأت في شباط بفرض اولى اجراءاتها الضريبة ضمن خطة اصلاح الاقتصاد.

وفرضت الحكومة حينها ضرائب شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات وخدمات الأحوال الشخصية.

كما أقرت زيادات في رسوم بعض المعاملات الحكومية الأخرى بهدف تعزيز الإيرادات وتحقيق عائد يقدر بنحو 450 مليون دولار بموجب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق في ايلول، توقع صندوق النقد أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3 بالمائة في 2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.