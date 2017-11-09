بعد استقالة الحريري هل يستقيل "ابو مازن" جراء الضغوط السعودية الهادفة لحمله على تقبل صفقة العصر او "طبخة البحص" الامريكية ؟
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حكاية شجاعة .. صورة ترسمها وكالة نوفوستي لانتصارات الجيش السوري بدير الزور

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