بعد استقالة الحريري هل يستقيل "ابو مازن" جراء الضغوط السعودية الهادفة لحمله على تقبل صفقة العصر او "طبخة البحص" الامريكية ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 10:46
تأكيدات امنية امريكية حول وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني