هل يستقيل "ابو مازن" جراء الضغوط السعودية الهادفة لحمله على تقبل صفقة العصر او "طبخة البحص" الامريكية ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 05:30
الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو للمرة الخامسة اليوم بشبه الفساد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني