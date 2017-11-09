السيسي يعلن تمسك مصر بموقفها من قطر حتى تستجيب لمطالب دول المقاطعة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن موقف الدولة المصرية واضح من قطر، ولم تتراجع الحكومة المصرية عن موقفها.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن موقف الدولة المصرية واضح تجاه قطر، وأن مصر لن تتراجع عن هذا الموقف، ومستمرة لحين تلبية قطر مطالب الرباعية العربية.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده للحل السياسي لكافة الصراعات في المنطقة، سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، مشددا على رؤية مصر الساعية الى الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية والدولة الليبية. وأكد أن مصر “تحترم ارادة الشعبين الليبي والسوري”.

وأوضح السيسي أن العلاقات مع ايطاليا جيدة وأن مصر تحرص على الحفاظ وتطوير علاقاتها مع ايطاليا شعبا وقيادة، مؤكدا “لا ننسي أن أول دولة دعمت إرادة الشعب المصري فى 30 يونيو/حزيران كانت إيطاليا وأول دعوة تلقيتها كانت من إيطاليا”. لكنه اعترف بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تأثرت بسبب قضية مقتل الصحافي الشاب الايطالي باولو ريجيني، مضيفا:” لكننا نتعامل في هذا الموضوع بمنتهى الشفافية ونتمنى أن نصل فى أسرع وقت إلى نتيجة فى هذه القضية”.

ولفت الى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، والاستزراع السمكي خلال تشرين الثاني وكانون اول، لافتاً إلى أن الأسعار بدأت فعليا فى التراجع.

موضحا أن الدولة المصرية تعتمد على نفسها فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبي، وقال :”ليس صحيحا أننا نعتمد على معلومات من الجانب السوداني، نحن نعتمد على أنفسنا”.