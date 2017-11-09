السلطات اللبنانية تعتزم مناشدة الدول العربية التدخل لفك احتجاز الحريري بالسعودية

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول لبناني أن السلطات اللبنانية ترجح أن يكون سعد الحريري محتجزا في السعودية وأنها بصدد التوجه إلى الدول الأجنبية للضغط على الرياض لعودته لبلاده.

ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني دون الكشف عن اسمه، “لبنان سيتوجه لمطالبة الدول العربية والأجنبية بالضغط على السعودية للإفراج عن رئيس الوزراء سعد الحريري”، وأشار المسؤول إلى أن سعد الحريري ما زال رئيسا للوزراء في لبنان.

وأضاف المسؤول أن “احتجاز الحريري وتقييد حركته في الرياض هو اعتداء على السيادة اللبنانية وكرامته هي كرامتنا، وسنعمل مع الدول الأخرى لإعادته إلى بيروت”.

وقد أثارت الاستقالة المفاجئة للحريري تكهنات واسعة النطاق في لبنان بأن السياسيين المتحالفين مع السعودية قد تم زجهم في صراع إقليمي بين إيران والسعودية الأمر الذي أجبر سعد الحريري إلى الإعلان عن الاستقالة، بحسب رويترز

من جهتها نفت السعودية ومساعدو الحريري الأنباء التي تفيد بأنه قيد الإقامة الجبرية.

وكانت طائرة الحريري الخاصة العائدة من الرياض، قد وصلت في الساعة الواحدة والعشر دقائق من منتصف ليل الأربعاء-الخميس،

وقالت وسائل اعلامية لبنانية التي رصدت مسار الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها في مطار بيروت الدولي، أن “الطائرة خالية”، مشيرة الى ان “الرئيس سعد الحريري لم يعد إلى لبنان بعد”.

وانتشرت معلومات متضاربة ليلاً وأفادت أنّ الحريري غادرَ الرياض في طائرته، حيث توقّعَ البعض أن يعود إلى لبنان في أيّ وقت.

وانشغلت وسائل اللبنانية بمتابعة طائرة الرئيس الحريري الخاصة التي انطلقت أمس من مطار لو بيرجيه في باريس وصولا الى مطار فارنبوروغ في بريطانيا حيث بقيت لبضع ساعات، ومن ثم انطلقت نحو بيروت بحسب خطة سيرها المقررة، ولكن سرعان ما بدلت وجهتها فوق اوروبا واتجهت نحو مصر ومن ثم دخلت الأجواء السعودية واتجهت نحو الرياض التي غادرتها يوم السبت الماضي خلال استقالة الحريري من رئاسة الحكومة.

هذه المصادر قالت ان “الطائرة التي وصلت إلى الرياض قرابة السابعة والربع مساءً، عادت واقلعت قرابة العاشرة باتجاه بيروت، من دون ان تعرف هوية ركابها، وتردد بقوة ان الرئيس الحريري موجود على متن الطائرة”، الا ان عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر أبلغ تلفزيون المستقبل ان “ما تردّد عن توجه الطائرة إلى بيروت عار عن الصحة”، لافتا الى ان “الحريري لن يعود اليوم”.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن مسؤولين بحركة المطار أن الطائرة نقلت عددا من معاوني الحريري وأنه لم يكن من بين ركابها.

وأضافت هذه المصادر تقول : أن بيروت ستكون محطةً قصيرة للطائرة قبل أن تغادرها.

وكان سعد الحريري قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء يوم السبت الماضي في تصريح ألقاه أثناء تواجده في السعودية، ما دفع لبنان نحو أزمة سياسية عميقة.