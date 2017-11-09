الجيش السوري يحرر مدينة البوكمال ويعلن اندثار مشروع “داعش” الارهابي

أعلن الجيش العربي السوري ظهر اليوم الخميس إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة البوكمال جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 140 كم وذلك في إنجاز جديد يشكل إعلانا لسقوط مشروع تنظيم “داعش” الإرهابي وانهيارا لأوهام رعاته وداعميه.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة “حررت مدينة البوكمال آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية”.

وذكرت القيادة العامة للجيش أن تحرير المدينة “تحقق بعد معارك عنيفة قتل خلالها أعداد كبيرة من الإرهابيين منهم متزعمون في تنظيم داعش” حيث بدأت عناصر الهندسة على الفور بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات من أحياء المدينة مشيرة إلى أن وحدات الجيش “ما زالت تلاحق فلول إرهابيي داعش الفارين على أكثر من اتجاه للقضاء على ما تبقى منهم في البؤر الإرهابية في البادية بعد أن تم تدمير مقراتهم وعتادهم”.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن تحرير مدينة البوكمال يكتسب أهمية كبيرة كونه يمثل “إعلانا لسقوط مشروع تنظيم داعش في المنطقة عموما وانهيارا لأوهام رعاته وداعميه لتقسيمها” ويحكم السيطرة على مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية ويؤمن طرق المواصلات بين البلدين الشقيقين ويشكل منطلقا للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها على امتداد مساحة الوطن.

وجددت القيادة العامة للجيش “عهدها لأبناء شعبنا الأبي أن تبقى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب وإسقاط المشاريع الصهيو أمريكية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وحيت القيادة العامة للجيش في ختام بيانها أرواح شهدائنا الأبرار في الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة أصحاب الفضل في كل الانتصارات بالحرب على الإرهاب.