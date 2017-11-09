هل يستقيل "ابو مازن" جراء الضغوط السعودية الهادفة لحمله على تقبل صفقة العصر او "طبخة البحص" الامريكية ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 05:30
الجيش السوري يحرر مدينة البوكمال ويعلن اندثار مشروع “داعش” الارهابي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني