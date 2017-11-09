الإمارات تطلب من البنوك لديها معلومات عن حسابات 19 سعودياً

كشفت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وأحد هؤلاء هو الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.

ونقلت رويترز عن المصادر المصرفية قولها إن “طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع”، مبينة إن “البنوك استجابت للطلب”.. مضيفة بالقول :” أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.

ومن جهة اخرى قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالسعودية كما جمدت أيضا الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف.