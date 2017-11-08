100 مليون شخص في العالم مهددون بالفقر نتيجة التغيرات المناخية

قال مدير البنك الدولي – فرع تركيا يوهانس زوت، امس الثلاثاء، إن ظاهرة تغيّر المناخ ستدفع قرابة 100 مليون شخص حول العالم إلى الفقر، مع حلول 2030.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها “زوت” خلال حضوره الجلسة الختامية لفعالية أقيمت بالعاصمة أنقرة نقلتها “الاناضول”، بهدف توسيع نطاق مشروع المناطق الصناعية الخضراء في تركيا.

وأوضح “زوت” أنه سيتم تخصيص استثمارات بقيمة 170 مليار دولار، خلال السنوات القادمة حول العالم، لتخفيف انتشار تغير المناخ والحد من تأثيراته السلبية.

وأضاف أن قطاع الصناعة يأتي على رأس العوامل التي تساهم في تضخم هذه الظاهرة، على الرغم من أنه يعد من أهم العناصر التي ترفع نسبة الرخاء لدى الشعوب وتحد من الفقر.

وزاد: “دراسات تشير إلى أن 25 بالمائة من انبعاث الغازات الدفيئة مصدرها قطاع الصناعة.. في تركيا هناك مساعٍ كبيرة للحد من ظاهرة تغير المناخ، وذلك عبر استخدام الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وإنشاء أماكن مناسبة للتخلص من النفايات”.

وأمس الاول الإثنين، بدأ مؤتمر الأمم المتحدة، الذي تشارك فيه 200 دولة حول إبطاء وتيرة تغير المناخ فى بون ب‍ألمانيا، بهدف إرساء قواعد اتفاق باريس المناخي الموقع عام 2015.

من جانبه، قال أنيل يلماز المدير العام لقسم زيادة الإنتاجية في وزارة الصناعة والعلوم والتكنولوجية التركية، إن مشروع إنشاء المناطق الصناعية الخضراء، يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها وزارته.

وأوضح يلماز أن الوزارة تخطط حاليا لإقامة 4 مناطق صناعية خضراء في ولايات إزمير وأضنة وأنقرة وبورصة، وأنّ خبراء محليين وأجانب أنجزوا الدراسات الميدانية الخاصة بهذه المشاريع.