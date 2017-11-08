بثينة شعبان تفضح ازدواجية دول الغرب التي ترسل وفودها للتفاهم مع دمشق سراً ولكنها تقول خلاف ذلك علناً
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جرينتش+2 07:37
وقفات على المفارق مع “حَظَر” والضجيج الدرزيّ

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