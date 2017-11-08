هنيدي يبحث عن بطلة تشاركه المسلسل الرمضاني الجديد “أرض النفاق”

يعقد الفنان المصري محمد هنيدي في الوقت الحالي جلسات عمل مغلقة مع المخرج سامح عبدالعزيز للبحث عن الفنانة التي تلعب البطولة النسائية أمامه في أحداث عمله الدرامي الجديد «أرض النفاق»، وفي الوقت نفسه ستؤدي دوراً كوميدياً.

وقال مقربون من فريق العمل إن عبدالعزيز رشح العديد من الأسماء، إلا أن هنيدي لم يقتنع بعد بالبطلة الرئيسية التي ستقف أمامه في المسلسل، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن المقرر أن يعرض العمل في موسم دراما رمضان المقبل.

وكان اسم العمل «المدينة الفاضلة»، إلى أن تم تغيير اسمه إلى «أرض النفاق»، وتدور أحداثه حول الأخلاق في مدينة معينة والبحث عن الفضيلة والكرامات في إطار كوميدي ساخر.

يذكر أن آخر أعمال هنيدي في الدراما مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، الذي عرض في العام 2011 من إخراج سامح عبدالعزيز أيضاً.