نفاق عائض القرني لآل سعود لم يحل دون منعه من السفر

نشر حساب معتقلي الرأي السعودي، قائمةً جديدةً أصدرتها السلطات السعودية، تضم شخصيات ممنوعة من السفر في السعودية، على رأسهم الشيخ عائض القرني، بحسب الجزيرة نت.

القرني الذي نشر قبل أيام قصيدة جديدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، بعنوان “تحية وطن”، مدح خلالها الأسرة الحاكمة في السعودية، وجدَّد خلالها بيعته لحكام المملكة.

وجاءت قصيدة عالم الدين الشهير وسط حملة اعتقالات بدأتها الرياض قبل عدة أسابيع في صفوف علماء المملكة، طالت العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

ونهاية الشهر الماضي تداول ناشطون على منصات شبكات التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء 26 شخصاً، قالوا إن السلطات السعودية فرضت عليهم مؤخراً منعاً من السفر خارج البلاد، ضمَّت حينها دعاة وإعلاميين وكتاباً ومغردين بارزين، منهم الشيخ محمد العريفي والإعلامي أحمد الشقيري.

يذكر أن السلطات السعودية شنَّت منذ أيلول الماضي حملات اعتقال لرجال دين ومثقفين ونشطاء، وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبدأت حملة الاعتقالات بالداعية الشهير سلمان العودة، ثم الشيخ عوض القرني، فالدكتور علي العمري، والخبير الاقتصادي عصام الزامل، لتتوسع الحملة وتشمل بعدها العشرات من الدعاة والنشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي وإعلاميين وقضاة، ووصلت حد اعتقال مسؤولين كبار في وزارة العدل.